В Свердловской области от коронавируса скончались еще 6 человек

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 6 смертей больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 388.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, за сутки зафиксировано 139 новых зараженных. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+75), Асбеста, Артинского городского округа, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Богдановича, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 981.

Состояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в екатеринбургской больнице № 40 и лечебных учреждениях других муниципалитетов, – 259. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписаны 68 человек. Общее число выписанных достигло 19 317.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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