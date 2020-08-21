Свердловская область опустилась на седьмое место по числу новых случаев коронавируса

Свердловская область опустилась на седьмое место в России по числу новых зарегистрированных случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 124 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Итого в регионе 24 105 случаев с момента распространения инфекции, первые случаи были зафиксированы в марте.

При этом от коронавируса продолжают умирать люди. За последние сутки Covid-19 унес жизни восьми человек. Всего жертвами болезни в Свердловской области стали 396 человек.

За сутки из больницы выписаны 66 пациентов, общее число выздоровевших в регионе – 19 383 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

Водоканал оштрафовали за нарушение коронавирусного эпидрежима. / Эксперт: решения по открытию международных авиарейсов из Екатеринбурга пока нет. / «Ирония судьбы» по-уральски: нетрезвый свердловчанин случайно уехал в Шадринск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»