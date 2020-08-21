российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 августа 2020, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловская область опустилась на седьмое место по числу новых случаев коронавируса

Свердловская область опустилась на седьмое место в России по числу новых зарегистрированных случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 124 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Итого в регионе 24 105 случаев с момента распространения инфекции, первые случаи были зафиксированы в марте.

При этом от коронавируса продолжают умирать люди. За последние сутки Covid-19 унес жизни восьми человек. Всего жертвами болезни в Свердловской области стали 396 человек.

За сутки из больницы выписаны 66 пациентов, общее число выздоровевших в регионе – 19 383 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

Водоканал оштрафовали за нарушение коронавирусного эпидрежима. / Эксперт: решения по открытию международных авиарейсов из Екатеринбурга пока нет. / «Ирония судьбы» по-уральски: нетрезвый свердловчанин случайно уехал в Шадринск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Российскую вакцину от Covid-19 испытают на мексиканцах

В Свердловской области от коронавируса скончались еще 6 человек

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тысяч американцев

Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом, остальная команда ждет результатов тестирования

Ученые создали уничтожающую бактерии и вирусы ткань

В Екатеринбурге будут тестировать китайскую вакцину. Как стать добровольцем

Финляндия закрывает границы для граждан десяти стран

Республика Сербская намерена купить российскую вакцину от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,