За сутки в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от Covid-19

За последние сутки в Свердловской области не зарегистрировано ни одной смерти от Covid-19. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

При этом зафиксировано 129 новых случаев Covid-19, что на восемь больше, чем вчера. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Асбеста, Артинского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг и Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сосьвинского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 355.

Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 151. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 63 человека. Общее число выписанных достигло 19 506.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.08.20

Ночью водитель переехал лежащего на дороге человека. / Схимонах Сергий сменил тактику: «Все – в монастырь, стояние у епархии отменяется». / Сотни екатеринбуржцев отправились за грибами – сети заполонили фото с лесным урожаем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»