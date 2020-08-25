За сутки в Свердловской области от Covid-19 скончались 11 человек

За последние сутки в Свердловской области от Covid-19 скончались 11 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 420. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Также за последние сутки на Среднем Урале выявлено 116 новых случаев Covid-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+36), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Талицкого и Туринского городских округов, поселка Свободный.

Отметим, что в августе статистика по заболеваемости демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев заболевания. Показатель за 25 августа стал самым низким за указанный период. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 598.

Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 50 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в екатеринбургской больнице № 40 и лечебных учреждениях других муниципалитетов, – 273. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 58 человек. Общее число излечившихся достигло 19 626.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.20

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