Психолог Сергей Ануфриев: «Во время пандемии были самоубийства среди врачей»

Длительная рабочая нагрузка на медиков во время пандемии коронавируса может привести к увеличению числа врачебных ошибок. Поэтому сотрудникам здравоохранения важно вовремя получать специализированную психологическую помощь. Об этом рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге петербургский психолог Сергей Ануфриев, партнер волонтерского проекта «Мы рядом 2020».

«Когда началась пандемия, я вел вебинары для нескольких групп врачей в крупных стационарах [Санкт-Петербурга] и увидел, с какими трагическими переживаниями они сталкиваются. В период эпидемии врачи оказались между молотом и наковальней: сверху на них сыпались совершенно непонятные, подчас малопрофессиональные распоряжения со стороны Роспотребнадзора, а снизу были нужды и чаяния пациентов. Как в этой ситуации остаться на рабочем месте и выполнять качественно свои обязанности, не потерять семью и не закончить жизнь самоубийством? К сожалению, в России были такие случаи, когда врачи заканчивали жизнь самоубийством. Поэтому я присоединился к проекту скорой психологической помощи», – рассказал спикер.

По словам Ануфриева, психологическая поддержка медиков важна не только для профессионального сообщества. Он отметил, что пребывание в постоянном стрессе ведет к снижению когнитивных способностей врача, другими словами, увеличивается риск врачебных ошибок. Это означает, что лечение пациента от коронавируса и других болезней может оказаться, мягко говоря, не качественным, а иногда и приводит к летальному исходу. Поэтому с эмоциональным выгоранием врачей необходимо бороться.

Основатель проекта «Мы рядом 2020» Надежда Сафьян добавила, что российские врачи сталкиваются с огромным давлением, что действительно иногда мешает качественно выполнять свою работу. «Если бы у меня была волшебная палочка, я бы пожелала, чтобы врачей оставили в покое и просто позволили лечить пациентов. Но такой палочки у меня нет», – отметила она.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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