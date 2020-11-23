Таксисты просят минтранс оплатить уже установленные защитные экраны

Общественный совет по развитию такси просит у правительства Свердловской области компенсировать таксопаркам затраты на уже установленные защитные экраны в такси.

Представитель совета по УрФО Владимир Герасименко изложил свои аргументы в соцсети. Общественник пишет, что когда губернатор Евгений Куйвашев приказал всем таксистам установить экраны в обязательном порядке, некоторые перевозчики сняли все опознавательные знаки такси и перешли в нелегальный сектор бизнеса, чтобы не разориться. Герасименко отмечает, что пассажиропоток и так в последние месяцы снизился из-за того, что многие свердловчане работают или учатся дистанционно. Но выплата компенсаций, по его мнению, позволит перевозчикам снова поверить государству и работать в соответствии с нормами закона о такси.

«Считаю, что часть затрат на установку экранов можно возместить таксомоторным компаниям из тех средств государственной пошлины, которые перевозчики заплатили в бюджет за оформление разрешения на осуществление деятельности по перевозки пассажиров легковым такси. Напомню, что на сегодняшний день размер пошлины за выдачу разрешения составляет 3750 рублей за каждое транспортное средство и является почти максимальным размером среди всех субъектов РФ», – предлагает Герасименко.

Напомним, 28 октября Куйвашев подписал очередной антиковидный указ, согласно которому в такси надо было установить защитные экраны между водителем и пассажиром. Уже на следующий день таксисты начали искать выход из ситуации. «Куйвашев че-то придумал, вот и выкручиваемся», – рассказал «Новому Дню» водитель «Яндекс.Go», который намотал пищевую пленку на передние сидения. Еще через день водители такси разных компаний приехали на площадь 1905 года и встали перед зданием мэрии в знак протеста против установки перегородки между водителем и пассажирами. К ним вышел глава минтранса Василий Старков и согласился на переговоры. Одна из компаний перевозчиков на встрече заявила, что уже начала оборудовать свои машины такими экранами. А 20 ноября губернатор Куйвашев обновил указ о коронавирусных ограничениях и пояснил, что установка экранов – это только рекомендация.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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