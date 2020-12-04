Антирекорд: в Свердловской области от коронавируса умерли 16 человек за день

В Свердловской области по официальным данным за последние сутки умерли 16 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Предыдущий антирекорд по смертности был поставлен в регионе в сентябре – тогда за день скончались 14 человек. Всего вирус унес жизни уже 1076 человек.

За последние сутки заразились еще 390 свердловчан. С момента начала распространения инфекции – 47 835 человек. Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 395 пациентов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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