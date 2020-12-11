Полсотни екатеринбуржцев получили протоколы за нарушение масочного режима в подъездах, на парковках и в такси

Роспотребнадзор по Свердловской области отчитался об итогах проверок масочного режима за неделю с 30 ноября по 6 декабря. Проверено было всего 249 точек: 84 предприятия, 54 аптеки, 16 парковок, 12 банков, 2 кинотеатра, лифты домов и общественный транспорт.

«Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с ГИБДД проверено 17 машин такси, в работе 8 из них выявлены нарушения санэпидрежима, предусматривающего дополнительные меры по защите от Соvid-19. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2. ст.6.3. КоАП РФ, составлены в отношении водителей, работающих от агрегаторов «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «ВКонтакте», – сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, составлено 50 протоколов по ч.2. ст.6.3 КоАП РФ на граждан, которые не стали надевать маску после напоминания проверяющих. Их рассмотрят суды. Роспотребнадзор напоминает, что маски люди должны носить в местах массового пребывания, в общественном транспорте, такси, а также в лифтах и на парковках.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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