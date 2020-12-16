Антитела к Covid-19 найдены более чем у 50% уральцев и сибиряков, сдавших анализ

Начиная с середины ноября среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела к Covid-19 в Сибири и на Урале, превышает 50%.

Как сообщили «Новому Дню» в группе компаний «Инвитро», таковы данные мониторинга массового тестирования, начавшегося в мае этого года. На сегодняшний день выполнено 1 млн 230 тысяч тестов на антитела, а общее число положительных результатов в масштабе России – 25,1%.

Количество людей, организм которых выработал антитела к коронавирусу, варьируется от региона к региону. На Урале и в Сибири этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране и в обеих столицах.

Например, так выглядят данные из самых крупных городов УрФО: Екатеринбург – средний суточный процент положительных результатов в декабре – 52%; Челябинск – 57%; Тюмень – 53%; Магнитогорск – 57%; Сургут – 52%.

Максимальный результат отмечен в Новосибирске: из сдавших анализ в декабре пациентов более чем у 60% были выявлены антитела. Для других крупнейших городов Сибирского федерального округа данные выглядят следующим образом: Красноярск – 58%; Омск – 56%; Барнаул – 55%; Иркутск – 54%.

В Москве и Санкт-Петербурге картина выглядит иначе. Всего с мая текущего года в Москве было выполнено более 286 тысяч тестов, из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 17,7% человек, прошедших исследование. Средний суточный процент положительных результатов в декабре составил 30%. В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 101 тысяч тестов, положительные результаты с накопительным итогом получены в 25% случаев. Средний суточный процент положительных результатов за декабрь – 38%.

На сегодняшний день накопительным итогом антитела класса G обнаружены у 25,1% россиян, прошедших исследование в «Инвитро». Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2%, в октябре – 20,1%, а к концу ноября превысил 27%. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции.

Екатеринбург, Новосибирск, Елена Владимирова

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