Ученые УрФУ предложили использовать радиацию в борьбе с коронавирусом

Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус. Об этом рассказал коллектив ученых из УрФУ и Узбекистана. По словам исследователей, использовать радиацию можно не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

«Был предложен оригинальный механизм оже-деструкции молекулы наследственности вируса при воздействии малых доз мягкого рентгеновского излучения, – говорит профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Анатолий Зацепин. – Суть этой идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток».

Как отмечают сами ученые, этот метод рассчитан не только для борьбы с коронавирусом и его мутациями, но также и с другими вирусами.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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