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Четверг, 25 февраля 2021, 11:33 мск

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ФК «Урал» остался без основного вратаря накануне матча Кубка России

Футбольный клуб «Урал» остался без основного вратаря накануне матча Кубка России и домашних игр в премьер-лиге. Вратарь Илья Помазун, выступавший за екатеринбургский клуб на правах аренды, возвращается в ЦСКА. Он отыграл за «Урал» 17 матчей в текущем сезоне. Голкипер уже попрощался с Екатеринбургом в соцсетях.

Ранее в СМИ появились сообщения, что основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев заразился коронавирусом, и ЦСКА воспользовался правом досрочного возвращения из аренды Помазуна.

28 февраля «Урал» сыграет выездной матч премьер-лиги в Краснодаре, а 3 марта встретится с «Уфой» на поле соперника в рамках 1/8 Кубка России. Кубковый матч должен был состояться 22 февраля, но был перенесен из-за погодных условий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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