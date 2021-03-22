На парад Победы в Верхней Пышме впервые выйдет «Щука» (ФОТО)

В музее военной техники УГМК появился танк ИС-3. Его доставили на автомобильной платформе. Боевая машина может передвигаться своим ходом, но ее решили поберечь: возраст танка больше 70 лет, и эксплуатировать его без вреда для оригинальных узлов и механизмов можно только при постоянной плюсовой температуре, которая ожидается не раньше апреля. С трала танк спустили при помощи двух мощных кранов общей грузоподъемностью в 130 тонн.

Как рассказали «Новому Дню» в музее, из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса ИС-3 получил прозвище «Щука». Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» – официальное название серий советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов. Индекс 3 соответствует третьей серийной модели танка этого семейства.

«Щуку» запустили в серию в последние дни Великой Отечественной войны, так что принять участие в боях танк не успел, но обратил на себя внимание всего мира на берлинском параде Победы союзников по Второй мировой войне.

ИС-3 отличают усиленная броневая защита и низкий профиль, делающий танк малозаметным. По словам научного сотрудника музейного комплекса УГМК Ивана Сильченко, ИС-3 был одним из самых грозных танков того времени: «Он был создан советскими инженерами в годы войны. И в послевоенный период он еще долго стоял на вооружении СССР и армий союзников Советского Союза».

Новый экспонат займет заслуженное место в выставочном центре «Парадный расчет», входящем в состав музейного комплекса УГМК. В экспозиции «Парадного расчета» представлены ходовые образцы военной техники периода 1930-40-х гг. Они ежегодно принимают участие в торжественных шествиях в Верхней Пышме в честь Дня Победы. В этом году праздничная колонна будет состоять из 39 исторических боевых машин. Девять из них впервые пройдут по главному проспекту медной столицы Урала.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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