В Верхней Пышме начали готовить историческую технику к параду (ФОТО)

Музей УГМК начал готовить технику времен Великой Отечественной войны к параду. По традиции, в годовщину Победы на улицы города выйдут боевые машины образцы периода 1930-40-х гг., которые до сих пор на ходу.

Как сообщили в пресс-службе музея, первыми готовить к параду начали бронеавтомобиль БА-64, мотоциклы М-72 и внедорожник «Виллис». Своей очереди дожидаются пикап ГАЗ-4 с зенитной установкой в кузове и мотоциклы ТИЗ, а после начнется подготовка танков и самоходок.

Перед первым запуском двигателей узлы и механизмы тщательно проверяют, заряжают аккумуляторы и заливают топливо в баки. «Машины почти год без движения простояли! В таких условиях шланги высыхают и трескаются. Их надо менять. Окисляется электропроводка, на контактах зажигания появляется нагар, как на любой машине. Так что броневикам тоже нужно ТО», – прокомментировал старший техник-механик отдела по работе с техникой музейного комплекса УГМК Александр Викторов.

9 мая по главному проспекту Верхней Пышмы пройдут танки, самоходки, мотоциклы и автомобили, возраст которых больше 75 лет. А в апреле технику дважды выведут на репетиции, в колонне пройдут 39 исторических боевых машин.

Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева

Верхняя Пышма. Другие новости 25.03.21

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