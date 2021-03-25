Мэр «уральской Рублевки» хочет стать депутатом

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подал документы для участия в праймериз ЕР на выборах в заксобрание по той же территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете праймериз, он первый, кто заявился именно для участия в праймериз по выборам в заксо. Ранее «Новый День» сообщил как минимум о двух потенциальных претендентах: бывший коммунист Вячеслав Вегнер планирует выдвинуться по Белоярскому округу, а вице-спикер Виктор Маслаков – по Ленинскому округу Екатеринбурга, но они еще не сдали документы.

Сегодня стало известно, что претенденты должны не только сдать документы, но и записать как минимум два видеоролика: один – о себе лично, второй – о своей предвыборной программе. Можно снять еще и третий – по одной из одобренных оргкомитетом актуальных социально-экономических тем. Но личных дебатов между кандидатами в этом году не будет.

Сысерть, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Сысерть, Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

В свердловском отделении ЛДПР сменилось руководство. / Плюс 7 и проталины: десятки людей выходят на лед городского пруда (ВИДЕО). / В правительстве назвали анкеты о реновации «попыткой манипуляции общественным мнением». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»