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Четверг, 25 марта 2021, 18:43 мск

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Мэр «уральской Рублевки» хочет стать депутатом

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подал документы для участия в праймериз ЕР на выборах в заксобрание по той же территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете праймериз, он первый, кто заявился именно для участия в праймериз по выборам в заксо. Ранее «Новый День» сообщил как минимум о двух потенциальных претендентах: бывший коммунист Вячеслав Вегнер планирует выдвинуться по Белоярскому округу, а вице-спикер Виктор Маслаков – по Ленинскому округу Екатеринбурга, но они еще не сдали документы.

Сегодня стало известно, что претенденты должны не только сдать документы, но и записать как минимум два видеоролика: один – о себе лично, второй – о своей предвыборной программе. Можно снять еще и третий – по одной из одобренных оргкомитетом актуальных социально-экономических тем. Но личных дебатов между кандидатами в этом году не будет.

Сысерть, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы в заксо

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