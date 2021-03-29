На праймериз ЕР пришел еще один депутат ГД

На праймериз ЕР заявился шестой действующий депутат Госдумы – Андрей Ветлужских. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Напомним, ранее о своем желании участвовать в праймериз ЕР партию уведомили еще четыре депутата: Павел Крашенинников, Максим Иванов, Андрей Альшевских и Зелимхан Муцоев.

Кроме того, среди участников есть и не слишком известные люди: писатель Антон Коснырев, руководитель Октябрьского отделения МГЕР Иван Еременко, консультант Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы Владислав Четин, жительница Екатеринбурга Алена Григорьева и казачий атаман Геннадий Ковалев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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