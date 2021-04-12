«Хочется работать лучше и больше»: что говорили уральцы о полете Гагарина 60 лет назад (ФОТО)

Сегодня отмечается День космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу «Поехали!» и совершил первый в истории человечества полет на околоземную орбиту. О том, как уральцы встречали эпохальное событие и что писали местные газеты в апреле 1961 года – в специальной подборке «Нового Дня».

Газета «Вечерний Свердловск» первой на Урале опубликовала сообщение о полете человека в космос. Передовица номера от 12 апреля была украшена заголовком «Советская земля отныне стала берегом Вселенной» и пестрила заметками «Свершилось!», «Восхищены и поражены», «Ура советскому человеку» и «Здорово!». Последнее относилось к поступившему звонку в редакцию. «Здорово!» – это единственное слово, которое смог сказать взволнованный читатель, когда услышал сообщение о полете Гагарина по радио.

Первая полоса газеты «На смену!» от 13 апреля возвещала: «Слава народу-творцу!» и «Вековая мечта человечества сбылась». Там же – официальное обращение ЦК КПСС. На следующем развороте газета рассказывала о впечатлениях потрясенных уральцев.

«Только что мы коллективно прослушали сообщение ТАСС. Трудно найти какие-то слова, настолько все потрясены, настолько через край бьется радость. Очень символично название корабля-спутника «Восток». Это еще одно доказательство, как далеко Восток опередил Запад», – писал доктор технических наук Садовский.

«Гордостью за нашу советскую Родину, за ее славных людей переполнено мое сердце. Трудно подобрать слова, которые выразили бы мое состояние. Скажу просто: «Это очень здорово! Хочется работать лучше и больше», – делился бригадир Уралхиммашзавода Попов.

В последующих номерах «На смену!» публиковала воспоминания однокурсников Гагарина по техникуму. Заголовок статьи был в духе советского времени: «Он такой, как все!». «Что вспомнить о нем – такой, как все. Учился, бегал на танцы, пел в хоре, был одним из лучших спортсменов. Ну а в остальном – ничего выдающегося. Общительный, хороший парень, вот и все. И это здорово, что такому простому человеку, парню в общем-то с нелегкой судьбой довелось совершить величайший в истории человечества подвиг», – так рассказывал о своем знаменитом однокашнике технолог Николай Сурков.

Номер «Уральского рабочего» от 13 апреля вышел с фотографией Юрия Гагарина с надписью «Беспримерная победа советского человека над силами природы». На первой полосе газета перепечатала официальные сводки ТАСС, обращения Хрущева и партии, заметки о малой родине и техникуме первого в мире космонавта. На развороте были идеологически правильные мнения уральских трудяг. Вот, например, отрывок из репортажа: «Автоматчик автоматно-крепежного цеха завода Уралэлектроаппарат Евгений Назаров в кругу своих товарищей говорит: «Какое замешательство сейчас в хваленой Америке. Еще раз мы им утерли нос в области науки и техники». «Нам тоже надо поднажать в работе, чтобы прибавить сил майору Гагарину и нашим ученым», – вставил наладчик Михаил Протасов». И, конечно, важная новость из Серова: в городском роддоме множество женщин, родивших мальчиков 12 апреля, назвали сыновей в честь «бесстрашного космонавта Юрия Алексеевича Гагарина».

На несколько дней страницы уральских газеты захлестнули рисунки, стихи, ребусы и даже частушки о космосе.

Спустя десять лет годовщину полета человека в космос свердловчане отмечали более скромно. Уже не было в живых Юрия Гагарина, а американцы успешно высадились на Луну, опередив СССР. Только газета «На смену!» отвела целую полосу воспоминаниям о герое-космонавте. Другие издания ограничились небольшими заметками на тему космоса – гораздо больше места на газетных страницах занимал отчет об очередном съезде КПСС.

При подготовке текста использовались материалы библиотеки Белинского

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