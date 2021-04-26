В Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада с танками

В Екатеринбурге сегодня военные снова проведут репетицию парада Победы в центре города – но на этот раз с участием техники. В колонне проедут танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, фронтовой ГАЗ АА «полуторка», военные мотоциклы МВ-650, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», БМ-21 «Град». С утра на площади 1905 года уже дежурят военные.

Администрация города предупреждает о перекрытиях движения. С 19:00 будут закрывать проезд на время прохождения техники, а с 20:00 до 4 часов утра движение перекроют полностью на следующих участках:

– по проспекту Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина);

– по улице Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

– по улице Татищева (от Репина до Мельникова);

– по улице 8 Марта (от Малышева до Ельцина);

– по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина);

– с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля 2021 года по проспекту Ленина (от улицы Пушкина до улицы Хохрякова);

– по 8 Марта (от Малышева до Ельцина);

– по улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина).

Такие же перекрытия будут 30 апреля, когда состоится следующая тренировка. Также репетиции будут в мае, причем с участием авиации.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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