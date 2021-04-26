Фонд «Добрососедство» устроил праздник для ветеранов и детей (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбургском цирке состоялся праздник в честь Дня Победы, на который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны тыла, блокадники Ленинграда. Кроме того, организаторы позвали сотрудников образовательных учреждений, которые особенно достойно проявили себя в работе, руководителей и участников патриотических и поисковых отрядов Ленинского района. Всего в цирке присутствовало около двух тысяч человек.

Ленинский район начал отмечать День Победы

Особо отличившиеся жители Ленинского района были награждены почетными грамотами и подарками. Награждение перемежалось выступлениями детских творческих коллективов Ленинского района, а после официальной части перед зрителями выступил Цирк зверей имени Филатова.

Как рассказал «Новому Дню» организатор мероприятия, основатель фонда «Добрососедство», заместитель председателя свердловского заксобрания Виктор Маслаков, День Победы он давно считает для себя самым главным праздником в году, поэтому решил поздравить с ним жителей Ленинского района. Неслучайно сегодня были приглашены и ветераны, и люди среднего возраста, и дети. «Главное – что праздник наступает. Это праздник и для нас, людей среднего возраста, и для молодежи. Потому что без определенной преемственности поколений мы никогда не создадим себе понимания, что такое мир. Люди, которые прошли войну, сегодня в зале. Их немного, потому что возраст… Есть дети войны, которые работали когда была война. И сегодня общество собирается вместе, и это нас всех радует, и позволяет нам чувствовать единство», – пояснил Виктор Маслаков. Он добавил, что это первое подобное мероприятие в этом году. «Да, пандемия ограничивает очень многое, нам еще многое нельзя делать, но из сердца воодушевления не уберешь», – отметил Маслаков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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