Военные рассказали, какие самолеты пролетят над Екатеринбургом 9 Мая

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) –

В Центральном военном округе подтвердили, что в День Победы над Екатеринбургом пройдет воздушный парад. Над городом пролетят вертолеты, самолеты-разведчики, бомбардировщики и истребители-перехватчики.

На территории ЦВО воздушные парады пройдут в четырех городах: Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного округа.

Над Екатеринбурге строем пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Всего в воздушных парадах в ЦВО 9 мая будет задействовано 16 самолетов и 13 вертолетов.

Напомним, завтра, 4 мая, на площади 1905 года пройдет очередная репетиция «наземного» парада Победы. С 18:00 закроется парковка на площади, с 20:00 часов до завершения тренировки будет закрыто движение по пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Московской), по ул. 8 Марта (от ул. Малышева до пр. Ленина), по ул. Ельцина (от пр. Ленина до ул. Челюскинцев). Также будут перекрыты ул. Вайнера, ул. Жукова, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Володарского, ул. Урицкого, ул. Антона Валека, – сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

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