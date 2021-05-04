Из-за очередной репетиции парада опять перекроют движение в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня вечером состоится очередная репетиция парада Победы, из-за чего движение в центре снова будет перекрыто. С 20:00 будет закрыто движение на следующих участках:
– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Ельцина;
– по 8 Марта, от Малышева до Ельцина.
До восьми часов вечера техника поедет к месту репетиции, и по ходу ее движения ГИБДД будет перекрывать дороги на Вторчермете и улице Московской. Это будет предпоследняя репетиция в центре, последнюю наметили на 7 мая. Причем она состоится в 10 утра, очевидно, что движение перекроют еще раньше, но график пока не обнародован.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 04.05.21
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