В музейном комплексе УГМК откроется выставочный центр «Крылья Победы»

В музейном комплексе УГМК готовится к открытию новый выставочный центр «Крылья Победы». Он станет одним из самых крупных российских музеев авиации, в том числе и по качественному наполнению.

Новый музей, который торжественно откроют 5 мая, – это не привычная авиационная «парковка» под открытым небом. Даже самые крупные самолеты располагаются в зале. Для этого построено просторное четырехэтажное здание. В нем собрана большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников – почти три десятка образцов авиационной техники. В двух просторных экспозиционных залах общей площадью 9 000 кв. м гости могут ознакомиться с историей развития отечественной авиации. Хронологическая последовательность в расстановке экспонатов – не главный принцип построения музейного пространства. Образцы техники сгруппированы в большие и малые художественные композиции.

Центральную композицию под названием «Вираж» составляет группа самолетов, размещенных под высоким потолком верхнего зала. «Вираж» наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана-разведчика ПО-2 к первому советскому самолету с ракетным двигателем БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и самолеты противника: истребитель – Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. При демонстрации авиационной коллекции активно применяются звуковые эффекты и направленный свет, что придает сценам дополнительную выразительность, акцентирует внимание зрителей на деталях.

В экспозиции центра «Крылья Победы» представлены образцы авиационных двигателей различного типа. Гости выставочного центра могут проследить логику развития моторов, оценить применявшиеся в их создании технические решения. Смоделированные сцены аэродромной жизни ознакомят посетителей с обслуживающей техникой – это редкий образец советского аэростартера – машины для запуска авиационных двигателей, топливозаправщики, зенитные орудия.

Композиция большого выставочного зала образована наиболее крупными самолетами коллекции. Рядом с советскими самолетами – «летающим танком» Ил-2, символом предвоенных ВВС, главным героем популярного фильма «Валерий Чкалов» истребителем И-16, лучшим пикирующим бомбардировщиком того времени Ту-2 – стоят поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3 и самый крупный самолет выставочного центра –– американская летающая лодка PBY Catalina. Ее длина 19 метров, а размах крыла больше 31 метра.

Выставочный центр после открытия продолжит формировать свои экспозиционные пространства. В ближайшее время площадки пополнятся новыми экспонатами и новыми реалистичными сценами. Экспозиция будет дополняться современными мультимедийными решениями, которые позволят гостям «Крыльев Победы» погрузиться в познание истории авиации в период Великой Отечественной войны. В интерактивной зоне посетители смогут ощутить азарт воздушного боя – рядом с боевыми самолетами планируется поставить авиационные тренажеры-симуляторы.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 04.05.21

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