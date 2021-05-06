Стереть пыль с надоевших партий: свердловское заксо готовятся штурмовать политические новички

Год назад на политическом поле Свердловской области появились четыре новых партии с большими амбициями. «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия прямой демократии и «За правду» строили планы по захвату депутатских мандатов в местном заксобрании и Госдуме. «Новый День» поинтересовался, как живут региональные отделения новичков за четыре месяца до выборов.

«Новые люди» хотят 15% голосов

Пока что партия бизнесмена Алексея Нечаева наиболее активна в подготовке к избирательной кампании. В Екатеринбурге с апреля распространяется печатная газета «Новые люди» (без выходных данных), на окраине города можно увидеть билборды с названием партии. Офис «Новых людей» располагается в центре уральской столицы – на улице Красноармейской. В ближайшее время НЛ планирует открыть штабы и в других городах области и участвовать в выборах и на региональном, и на федеральном уровне.

«Наше отделение в Свердловской области появилось сравнительно недавно, но уже сейчас у нас более трех тысяч сторонников. Это люди разных возрастов, объединенные запросом на развитие, на что-то новое. В первую очередь привлекаем тех, кто уже занимался волонтерством, социальным предпринимательством, благотворительностью», – рассказал «Новому Дню» председатель свердловского отделения партии Рант Агаджанян.

«Сейчас мы ведем переговоры, формируем команды и разрабатываем программы. Что касается конкретных фамилий наших кандидатов, то всех этих людей мы назовем немного позже. Мы ставим перед собой серьезные задачи во всех регионах России, и Свердловская область не исключение. Наш план здесь – получить не менее 15% голосов», – отмечает собеседник агентства.

В предвыборной кампании «Новые люди» хотят сделать упор на интернет-ресурсы, а также готовы использовать «различные методы коммуникации с избирателями». Но, похоже, в партии еще не определились, с какой аудиторией работать на выборах. «Нас поддерживают люди всех возрастов из городов и сел. Потому что вся страна хочет развития и обновления», – заявил Рант Агаджанян на просьбу агентства описать портрет среднестатистического избирателя «Новых людей».

«Зеленая альтернатива»: даешь экологию в массы

Партия экоактивиста Руслана Хвостова уже проявила себя в соседней Челябинской области в прошлом году, забрав один мандат в местном заксобрании. Примерно на такой же результат «Зеленая альтернатива» рассчитывает и в Свердловской области.

«Мы планируем выдвижение своих кандидатов в Госдуму и рассматриваем вопрос о выдвижении кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области. В настоящее время мы ведем целый ряд переговоров с возможными кандидатами. «Зеленая альтернатива» ставит перед собой задачу самого активного участия в выборах», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь партии Михаил Гайдай.

На сегодняшний день в свердловском отделении ЗА состоит порядка 50 человек. Открывать ячейки в других городах области пока не планируется.

Электорат партии Михаил Гайдай описывает так: «Экологическая повестка актуальна для всех слоев населения. Поэтому своими избирателями мы видим не какие-то «социологические» группы населения. Мы обращаемся ко всем, кому небезразлично наше общее будущее».

Стратегия «Зеленой альтернативы» в избирательной кампании будет построена на противопоставлении существующим партиям. «Мы готовы предложить избирателю целый ряд альтернативных решений и подходов в отношении экономических и социальных проблем страны. Пора стереть пыль со старых партий, которые показали свою беспомощность и всем надоели», – заявил Гайдай.

Стоит заметить, что пока активность «зеленой» партии на Среднем Урале нулевая – нет ни агитации, ни ярких проектов. На федеральном уровне ЗА проводит экомарафон, но вряд ли свердловские избиратели слышали о нем.

Партия прямой демократии: глухо, как в танке

Партия прямой демократии, которую основал один из создателей компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров, не планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы. Об этом еще в январе объявил новый генсек Олег Артамонов. ППД не смогла пробиться в региональные парламенты на выборах 2020 года, поэтому в 2021-м решила сосредоточиться на участии в местных кампаниях. Но, судя по всему, в Свердловской области партия существует лишь формально. На Среднем Урале зарегистрировано региональное отделение ППД, его возглавляет Роман Онучин. Связаться с ним «Новому Дню» не удалось. Онучин не ответил на запросы агентства ни по электронной почте, ни в мессенджере Telegram.

«За правду» стали частью «Справедливой России»

Партия писателя Захара Прилепина в прошлом году довольно часто появлялась в повестке Екатеринбурга. Например, активисты собирали подписи за присвоение скверу на Вторчермете имени поэта Бориса Рыжего, а также выступали против дистанционного образования школьников.

Кроме того, прилепинцы публично изъявляли желание помешать несанкционированному митингу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в Екатеринбурге 23 января. Но в итоге так и не пришли на многотысячное шествие.

В феврале 2021 года было объявлено об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России». В результате ребрендинга две последние партии были ликвидированы, а их члены перешли в СР. В итоге в Свердловской области осталось только движение сторонников Захара Прилепина, которых координирует бывший председатель реготделения партии Алексей Никифоров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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