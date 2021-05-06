Ради последней репетиции парада Екатеринбург будет перекрыт до полудня

Завтра, 7 мая, в Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы. На этот раз танки и военные выйдут на площадь 1905 года не ночью, а днем – репетиция начнется в 10 утра. Из-за этого движение в центре города перекроют с 5 утра и до 12 часов дня. Проезд будет запрещен по следующим участкам:

– проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– улица Репина от проспекта Ленина до Малышева;

– Татищева от Репина до Мельникова;

– 8 Марта от Малышева до Ельцина;

– Ельцина от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина.

Кроме того, как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, будет оперативно перекрываться движение по маршруту следования колонн техники – также с 5 утра. На тренировку военные будут ехать по Окраинной, Палисадной, Патриса Лумумбы, Московской (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской, Пальмиро Тольятти, также будут временно закрывать заезды и съезды транспортной развязки на Московской. Точного графика перекрытий на этих дорогах нет.

В последний день репетиций в центре будут и пешие колонны, и тяжелая техника, также в небо должна подняться авиация. Боевые самолеты и вертолеты в этом году впервые летали над Екатеринбургом накануне, смотрите, как это было в нашем видеосюжете.

Боевые самолеты над городом

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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