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Пятница, 7 мая 2021, 08:25 мск

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Центр Екатеринбурга перекрыли из-за репетиции парада: копятся пробки (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня пройдёт генеральная репетиция парада – военные начнут маршировать по брусчатке менее чем через час. Пока они выстраиваются в колонны на улице 8 Марта. Будут участвовать и наземные боевые машины, и авиация.

Ради этой тренировки в центре города перекрыто движение по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Ельцина, Татищева, Репина. Главный городской проспект закрыт даже для пешеходов. Что касается автомобилистов, то несмотря на нерабочие дни движение в городе затруднено. Серьёзный затор на Московской, которую перекрывали на время проезда военной техники, стоят Гурзуфская, Куйбышева, Посадская, Челюскинцев, Щорса, Восточная. Общественный транспорт из-за перекрытий пустили в объезд. Открыть движение после репетиции должны в 12 часов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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