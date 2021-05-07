Центр Екатеринбурга перекрыли из-за репетиции парада: копятся пробки (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня пройдёт генеральная репетиция парада – военные начнут маршировать по брусчатке менее чем через час. Пока они выстраиваются в колонны на улице 8 Марта. Будут участвовать и наземные боевые машины, и авиация.

Ради этой тренировки в центре города перекрыто движение по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Ельцина, Татищева, Репина. Главный городской проспект закрыт даже для пешеходов. Что касается автомобилистов, то несмотря на нерабочие дни движение в городе затруднено. Серьёзный затор на Московской, которую перекрывали на время проезда военной техники, стоят Гурзуфская, Куйбышева, Посадская, Челюскинцев, Щорса, Восточная. Общественный транспорт из-за перекрытий пустили в объезд. Открыть движение после репетиции должны в 12 часов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Единоросс Андрей Альшевских обвинил иноагентов в «нетерпимости». / Глава Екатеринбурга подписал постановление об отключении отопления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»