В центре города бесплатно раздают «победную» атрибутику (ФОТО)

В центре Екатеринбурга возле станции метро «Площадь 1905 года» бесплатно раздают атрибутику ко Дню Победы, передает корреспондент «Нового Дня». Безвозмездно в эти дни в городе раздают георгиевские ленты, а вот военные пилотки цвета хаки с красными звездами продают по 250 рублей за штуку, российские флаги также небесплатные.

Напомним, в этом году исполняется 76 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 6 мая 1945 года был подписан предварительный протокол акта капитуляции нацистской Германии, документ вступил в силу 9 мая 1945 года (01:01 по московскому времени и 23:01 по центральноевропейскому, поэтому в Европе отмечают победу над нацизмом во Второй мировой войне на сутки раньше, чем в России и странах бывшего СССР).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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