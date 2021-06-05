Экс-директор ЦПКиО высмеял новое оформление аллеи парка: «Даешь заготовку сена!»

Бывший директор ЦПКиО, генерал-майор в отставке Роман Шадрин выразил недовольство новым обликом центральной аллеи парка.

«Вот это да! Вот это я понимаю! Центральная аллея ЦПКиО! Даёшь заготовку сена!!!» – написал он на своих страницах в соцсетях, разместив фотографию с новыми газонами. Интересно, что в разных сетях пользователи отреагировали на пост по-разному. В Инстаграме с Шадриным согласились: «Что за убожество в виде линялого зелёного ковра...», «На цветы денег нету». В Фейсбуке экс-директор получил совсем другие комментарии: «Ты прав, генерал, лучше из парка кладбище сделать. Когда уже твои боевые монументы вынесут оттуда?». Пользователь Денис Шипицин также заметил, что критиковать нынешнее руководство парка со стороны Шадрина не совсем корректно: «Ты сам был директором парка. Хреновым, но не самым худшим и вот сейчас такие посты выкладывать дело не достойное».

Напомним, отношение к Роману Шадрину в городе неоднозначное. В бытность его директором ЦПКиО екатеринбуржцы ставили ему в упрек то, что он поставил в парке изваяния, больше похожие на надгробия. В другой раз он создал эскиз для памятника пельменю (на публикации о чем он отреагировал фразой «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили?»), были и другие похожие истории. Со своей должности Шадрин ушел в январе 2019 года. Его сменила Екатерина Кейльман, но на днях уволилась и она. Новым директором парка стал ее зам Павел Зубакин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.21

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