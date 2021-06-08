Десять главных фестивалей лета-2021: много музыки, театра и мотоциклов

После прошлогоднего коронавирусного лета, когда многие фестивали были отменены, в этом году для жителей и гостей Екатеринбурга подготовили обширную афишу. Фестивали будут проходить почти каждую летнюю неделю: приедут театры и музыканты со всего мира. «Новый День» выбрал лучшие десять фестивалей лета-2021 и подготовил для вас небольшой обзор.

Разговоры и концерты: «Слова и музыка Свободы»

Фестиваль в Ельцин-центре в прошлом году пришлось отменить, а в этом его переносили дважды. Но вот «Слова и музыка Свободы» прозвучат уже в ближайшие выходные – 12 и 13 июня. На одной площадке соберутся люди с разными политическими взглядами, в том числе те, кого сегодня принято считать оппозиционерами. Программа традиционно разделена на две части: разговорная и музыкальная. С лекциями в этом году выступят тележурналист Владимир Познер, писатель Дмитрий Быков, политолог Екатерина Шульман, телеведущий Михаил Козырев и другие. Хедлайнерами музыкальной части станут «Машина времени», «Молчат дома», OQJAV и «Звери».

Фестиваль джаза на базе «Иволга»

EverJazz в субботу 19 июня приглашает всех на главный джазовый фестиваль лета-2021, который пройдет в обычной локации – на базе отдыха «Иволга». За один день на разных сценах выступят 200 музыкантов – будет джаз, блюз, соул, фламенко, поп, этника и другое. Кроме того, биг-бэнды устроят свою битву: на центральной сцене выступят четыре больших джазовых оркестра из России и Армении, погрузив зрителей в атмосферу золотой эры джаза. Хедлайнерами этого года станут квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли (Петербург-Италия), Алина Енгибарян (США), Ice Hokku (Израиль), Joander Santos (Brasil) и другие. Кроме музыки, на фестивале как обычно будет много мастер-классов, танц-площадки, детские зоны, фуд-корт. Закончится фестиваль салютом.

«Усадьба Jazz» в Екатеринбурге в этом году проводиться не будет, сообщили организаторы.

Дизайнеры, тусовка, «Обе две» – на Sandarina

Еще один фестиваль пройдет 19 июня в черте города. В парке возле ТЦ «Мега» состоится летняя Sandarina. На маркете будут представлены одежда, украшения, канцелярия от известных и начинающих дизайнеров. Будет лекционная зона, живая музыка. Фестиваль славится тем, что собирает самых модных людей города. Здесь можно будет сделать впечатляющие кадры для инстаграма, записать видео для тик-тока. Известно, что хедлайнером станет группа «Обе две».

35 спектаклей за 10 дней – на «Коляда-Plays»

«Коляда-Plays» – еще один фестиваль, который в коронавирусном 2020-м не проводился, в этом году он пройдет с ограничениями (например, некоторые иностранные театры будут выступать онлайн). Открытие намечено на 11 часов 20 июня. Возле «Коляда-театра» будут танцы и уличное представление.

Всего в афише театрального фестиваля современной драматургии – 35 спектаклей из городов России, а также Болгарии, Казахстана и других. Среди зарубежных гостей – театр «Ателье 212» из Сербии, который привезет спектакль «Русская смерть», Национальная академия театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова из Болгарии со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда», казахстанский театр «Aрт-убежище Bunker» с постановкой «я (не) люблю Алматы», ТЮЗ из Бишкека со спектаклем «Экоо». Подробнее «Новый День» писал об афише здесь.

Фестиваль продлится до 30 июня. Спектакли будут играть на разных театральных площадках Екатеринбурга.

Агутин, Овсиенко, «Иванушки» и «Каста» – на Ural Music Night

Самым громким фестивалем лета-2021 однозначно станет «Ночь музыки», которая пройдет 25 июня сразу на ста площадках в центре Екатеринбурга. Одновременно в барах, кафе, театрах, на площадях и в скверах будут выступать тысячи музыкантов со всего мира. Хедлайнеры в этом году самые разноплановые, как и площадки.

Главным станет Леонид Агутин, который исполнит «Луч света золотого» во время акции «Светает» на Октябрьской площади. Кроме того, будут Лолита и «Иванушки», Татьяна Овсиенко и Клава Кока, «Каста» и Вадим Самойлов.

Два фестиваля байкеров

Этим летом запланировано проведение сразу двух мото-фестивалей, правда, подробности организаторы пока держат в секрете. Первый должен пройти в Реже 25-27 июня – он называется «Рысий след». Оргкомитет уже подтвердил, что мероприятие состоится. Сбор заявок от музыкантов продолжается, выступающих объявят позднее.

Второй фестиваль – «Мото-Ирбит» должен пройти в августе, точные даты еще не определены.

Современный театр и музыка – на «ФишФабрик»

Июль начнется с мультижанрового фестиваля «ФишФабрик», который пройдет в Центре современной драматургии 1-4 числа. Уже готова афиша, которую можно посмотреть в соцсетях ЦСД и на сайте. Так, театралы смогут увидеть спектакли «Человек из Подольска» (театр «Че» из Москвы), «Мои друзья антисемиты» (театр Mini из Челябинска), «Пока все дома» (Пермь). Пройдет мастер-класс «Актер и йога», а также концерты группы «Дядя Женя», Миши Лузина и других музыкантов. «ФишФабрик» славится своей неформальностью и современностью – он явно будет интересен молодежи.

Десятки классических концертов – на «Безумных днях»

Филармония зовет всех поклонников классической музыки, а также тех, кто только хочет научиться ее понимать, на «Безумные дни». Фестиваль в этом году пройдет 2-4 июля, охватит несколько площадок в Екатеринбурге. «Безумные дни» – это десятки «коротких» концертов продолжительностью до полутора часов, на которых слушатели смогут услышать Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена и других классиков в исполнении самых разных инструментов, оркестров, ансамблей. В день можно посетить два, три и даже четыре концерта. Поэтому советуем заранее ознакомиться с афишей и купить билеты, они к тому же очень дешевые.

Венский фестиваль музыкальных фильмов

Конечно, лето в Екатеринбурге – не лето без Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходит под открытым небом на площади Кирова. В этом году он продлится с 1 по 24 июля. На большом экране каждый день будут показывать в записи лучшие оперы, балеты и концерты со всего мира.

Афиша Венского фестиваля еще не готова, но известно, что открывать его будут московские и санкт-петербургские звезды: с гала-концертом выступят солисты Большого и Мариинского театров в сопровождении оркестра «Урал Опера Балета». Среди солистов в этом году – Юлия Маточкина, Иван Гынгазов, Мария Мотолыгина, Станислав Швец.

Open Air Fest в Литературном квартале

Еще одна площадка, где можно будет насладиться живой музыкой под открытым небом, развернется в Литературном квартале. С 6 по 27 июля здесь будет проходить Open Air Fest, который организует Дом музыки. На открытии 6 июня будет концерт с шотландским оттенком – выступит Оркестр волынщиков Москвы – первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Также на фестивале традиционно выступят оркестр B-A-C-H и хор «Доместик» имени В.А. Копанева, а еще одним гостем станет Kickin' Jazz Orchestra. Обратите внимание, что концерты идут не каждый день.

Фестивали августа

В августе в Екатеринбурге тоже должны пройти фестивали, но с точными датами и форматом проведения определились не все организаторы. Поэтому мы лишь отметим, что на последний месяц лета-2021 запланирован «Гастроном», «Ирбит-мото», Воздушный сезон филармонии в ЦПКиО.

Добавим, что в свой обзор «Новый День» включил не все фестивали Екатеринбурга и области, которые пройдут летом-2021, – лишь самые крупные и значимые.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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