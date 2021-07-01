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Четверг, 1 июля 2021, 19:02 мск

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Архивы «Нового Дня». Выставка проектов по достройке телебашни

1 июля 2013 года в Екатеринбурге открылась выставка проектов по достройке заброшенной телебашни на берегу Исети. Всего власти Свердловской области приняли 80 работ. Авторы предлагали построить, например, гигантскую православную церковь, огромный сифон со световым лучом, 300-метровую зеленую ель, символ Нового года, и многое другое. На полном серьезе выбирали один из вариантов, чтобы потом его реализовать.

…Ледовую арену никто не предлагал. Ну что ж.

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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