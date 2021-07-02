«Яблоко» определилось со своими кандидатами в заксо

Сегодня свердловское отделение партии «Яблоко» назвало имена кандидатов в областное заксобрание.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель отделения Максим Петлин, в общеобластную часть списка вошел только один кандидат – депутат ЕГД Константин Киселев. Кроме того, партия выдвинула кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Среди наиболее известных – бывший депутат гордумы Илья Тыщенко, общественный активист Владислав Постников и Алена Смышляева, чье сидение на дереве положило начало «скверному протесту» 2019 года. Кроме того, по Ленинскому округу кандидатом станет 25-летний сын Максима Петлина – Кирилл, магистр менеджмента.

Напомним, ранее свои списки кандидатов в заксо составили «Новые люди» и единороссы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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