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Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня». Пророчество Росселя о пробках и грязи

2 июля 2008 года глава Свердловской области Эдуард Россель предсказал: без оперативного решения дорожной проблемы областная столица через год-два попросту замрет в дорожных пробках. И город замер, стоим до сих пор, каждый вечер, каждое утро, а иногда и днем.

В тот же день Россель упрекнул мэра Чернецкого в том, что Екатеринбург очень грязный. И дал совет: от грязи на трассах можно легко избавиться, если газоны делать не выше, а ниже или на уровне дорожного покрытия. Казалось бы, прописная истина, но…

С тех пор у нас уже пятый глава Екатеринбурга, а помыть город так никто и не смог.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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