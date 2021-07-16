Архивы «Нового Дня». Чудо у православного храма

16 июля 2003 года в Екатеринбурге торжественно освятили Храм-на-Крови. Собралось несколько тысяч человек, в том числе высокие гости. Внутрь пустили 500 человек – священнослужителей, политиков, деятелей культуры, предпринимателей, помогавших возводить храм. Верующие прошли крестным ходом вокруг храма, а после всех церемоний играл оркестр под руководством Мстислава Ростроповича.

А еще, говорят, во время освящения храма произошло чудо. Какое – в нашем архивном материале.

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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