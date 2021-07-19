Архивы «Нового Дня» об отложенном конце света

19 июля 1999 года ожидался конец света. Но его пришлось перенести. Дело в том, что земляне должны были исчезнуть из-за планет, которые выстраивались в некий «сатанинский крест». «Крест» практически получился, но до полного построения не хватало Солнца. Светило обещало присоединиться к 11 августа. На эту дату конец света и отложили.

…Год 1999 выдался, конечно, непростым. Но уже очевидно, что никакого конца света не случилось. А в последние минуты года у многих даже появилась надежда на светлое будущее.

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

Один из кандидатов в депутаты заксо уже вложил в свою кампанию миллион рублей. / На Уралмаше снимают два фильма о жизни свердловского разведчика Николая Кузнецова. / Мост на Россельбане опять покинули рабочие (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»