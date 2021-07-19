российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июля 2021, 19:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» об отложенном конце света

19 июля 1999 года ожидался конец света. Но его пришлось перенести. Дело в том, что земляне должны были исчезнуть из-за планет, которые выстраивались в некий «сатанинский крест». «Крест» практически получился, но до полного построения не хватало Солнца. Светило обещало присоединиться к 11 августа. На эту дату конец света и отложили.

…Год 1999 выдался, конечно, непростым. Но уже очевидно, что никакого конца света не случилось. А в последние минуты года у многих даже появилась надежда на светлое будущее.

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

Один из кандидатов в депутаты заксо уже вложил в свою кампанию миллион рублей. / На Уралмаше снимают два фильма о жизни свердловского разведчика Николая Кузнецова. / Мост на Россельбане опять покинули рабочие (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня». Чудо у православного храма

Архивы «Нового Дня». Переезд Шигирского идола

Архивы «Нового Дня». Пророчество Росселя о пробках и грязи

Архивы «Нового Дня». Выставка проектов по достройке телебашни

Архивы «Нового Дня». Ural Music Night бьет рекорды

Архивы «Нового Дня». Почему итальянцы мечтают перебраться в Россию

Архивы «Нового Дня». Стена Цоя возмутила художников

Архивы «Нового Дня». Песец на флаге Екатеринбурга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,