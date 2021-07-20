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Архивы «Нового Дня» о проблеме мэров Екатеринбурга

20 июля 2007 года мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что столкнулся с неразрешимой проблемой. Власти планировали реконструировать каменный мост через Исеть на улице Малышева. Но вдруг оказалось, что сам мост – памятник, а его опоры – не простой, а какой-то очень серьезный памятник. И требований по сохранению исторического наследия множество. В бюджет не вписываются, да и технически решение найти сложно.

…После Чернецкого сменилось уже несколько мэров, а задачу так и не решили. Теперь мост обещают отремонтировать к 2023 году, к юбилею города. И вроде даже придумали, как – проект разрабатывается.

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