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Среда, 21 июля 2021, 19:15 мск

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Архивы «Нового Дня» о протестах и не только

21 июля 2010 года в администрации Екатеринбурга начали разрабатывать новый интернет-сервис – «Карту уличных мероприятий». Фактически готовился путеводитель по протестному Екатеринбургу.

«Наведя мышкой стрелочку на мероприятие, можно открыть ссылочку и узнать, что это за мероприятие, кто организатор, каковы его лозунги и сколько человек намерено участвовать. Флажочек на Титова, 19. Там 22 июля пикет с 10:00, в котором участвует до 30 человек. Бывшие работники ООО «Уральский мясокомбинат» выражают протест, что не смогли своевременно получить зарплату», – делился в своем блоге начальник информационно-аналитического подразделения мэрии Сергей Тушин. К тому моменту мэрия с начала года получила около 200 уведомлений о политических акциях. Вот чиновники и думали, как облегчить себе работу по их контролю.

…Наверное, тогда и не думали, что через 10 лет протестовать будет нельзя почти нигде. А однажды, в пандемию, люди устроят онлайн-митинги, и их будут разгонять.

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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