Архивы «Нового Дня» из 90-х

22 июля 1999 года газета «Уральский рабочий» подписала договор с одной из меховых фабрик области. За рекламные тексты журналисты должны были получить бесплатно шубы, шапки или пальто отечественного производства.

Конец 90-х для многих выдался непростым. Шубы – это вещи к зимнему сезону, с ними понятно что делать. А кто-то зарплату и гробами получал, были случаи.

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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