Архивы «Нового Дня». «Титановая долина»: начало

27 июля 2005 года правительство Свердловской области направило заявку в Минэкономразвития России на участие в создании в регионе особой экономической зоны. Губернатор Эдуард Россель говорил, что подано несколько заявок: на земли в Белоярском районе, в Алапаевске, в Заречном. И площадка ежегодно будет требовать по 10 млн евро вложений (порядка 380 млн рублей).

...Теперь о таких суммах никто даже речи не ведет. За все годы существования «Титановой долины» в нее вложили более 4,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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