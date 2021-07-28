Архивы «Нового Дня». Парад зомби!

28 июля 2013 года в Екатеринбурге прошел первый зомби-парад. По городу погуляли около тысячи человек в костюмах нежити. Примечательно, что зомби-акция по времени совпала с днем ВМФ, и проходящие и проезжающие мимо моряки приветствовали зомби радостными возгласами, но не все. У некоторых зомби-парад вызвал горечь и непонимание – почему святой праздник омрачают зловещие мертвецы? Зато сами зомби с удовольствием рассказали, что лучше всего использовать против мертвяков – огнемет, не меньше.

Это было очень весело! В архивном материале – фото и видео, посмотрите, как здорово прогулялись под кричалки.

…А через три года зомби-парад отменили. Потому что не время для веселья, да.

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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