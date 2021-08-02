Архивы «Нового Дня». За ВДВ!

2 августа 2000 года в Екатеринбурге с размахом отмечали День ВДВ. В нулевые десантура гуляла куда заметнее, чем сейчас. Алкоголь, драки – все это случалось. Ну и купание в фонтанах, конечно. Поэтому мэрия приняла решение – фонтан на площади Советской Армии просто отключили. Так что особо буйным оставалось только сидеть на газоне и бить о свою голову бутылки.

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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