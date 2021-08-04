Архивы «Нового Дня» о событиях в Сагре

4 августа 2013 года Верховный суд поставил точку в деле о массовых беспорядках в Сагре. Это был один из самых громких межэтнических конфликтов на Урале. «Кровавая бойня» произошла еще в 2011 году, но суды затянулись. Приговоренные к различным тюремным срокам участники беспорядков требовали отмены приговора, жители Сагры – пересмотра дела и более тяжкого наказания своим обидчикам. Верховный суд частично изменил приговор Свердловского областного суда по громкому делу. Два участника потасовки были отпущены на свободу.

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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