Архивы «Нового Дня» о сахарном беспределе

9 августа 2000 года, в самый разгар плодово-ягодного сезона, в магазинах Екатеринбурга появился бракованный сахар. Влажный, липкий, желтого цвета. Партию из магазина изъяли и устроили рейды, были подозрения, что посторонние примеси могли оказаться в сахаре при его переработке на заводе.

Но еще хуже была ситуация с сахаром, который продавали вдоль трасс. Почти в каждом случае нашли некачественный товар. А случалось, в сахар подмешивали манку…

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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