Партия «Новые люди» зарегистрирована на выборах в свердловское заксобрание

Избирательная комиссия Свердловской области проверила подписи, предоставленные партией «Новые люди» для участия в выборах в заксобрание. Список партии зарегистрирован.

Как уже сообщал «Новый День», «Новые люди» стали первой из трех партий, которые смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения своих кандидатов в региональный парламент. Не смогли заручиться поддержкой избирателей «Коммунисты России», Партия пенсионеров и «Родина».

«Наши активисты в кратчайшие сроки собрали в два раза больше необходимого числа подписей наших избирателей. Это очень круто и говорит только об одном: во власть идут новые люди – креативные, современные, ответственные и целеустремленные, потому что «старые», уже не вывозят коляску», – говорит сторонник партии «Новые люди», общественный деятель Ярослав Бородин.

Это удалось сделать благодаря слаженной работе активистов и поддержке жителей, рассказывает сторонница партии Ирина Виноградова. «Собрать такое количество подписей невероятно сложно, так как человек оставляет не только подпись, но и свои персональные данные, – поясняет она. – Их готов оставить в лучшем случае один из десяти человек. Каждый день в регионе работали больше 300 активистов. Еще больше 20 человек проверяли подписи в юридическом отделе».

Предприниматель Алексей Невьянцев идёт на выборы от партии «Новые люди» по Первоуральскому одномандатному округу. Он также собрал подписи для участия. Кандидату удалось заручиться поддержкой 5475 жителей округа, хотя, по закону, от него требовалось собрать только 4400 подписей.

На места в заксобрании Свердловской области претендуют 68 сторонников «Новых людей». Партийный список возглавил ресторатор Иван Зайченко. В него также вошли общественный деятель Рант Агаджанян, тележурналист Ярослав Бородин и автогонщица Мария Баранцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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