Архивы «Нового Дня». Как просыпается Екатеринбург

16 августа 2013 года Екатеринбург готовился отметить юбилей, городу исполнялось 290 лет. «Новый День» накануне праздника зафиксировал, какой он, утренний город. Незадолго до рассвета Екатеринбург словно замирает, но с первыми лучами солнца город начинает просыпаться: гаснут фонари, на улицах появляются первые машины и трамваи, выходят первые прохожие или разбредаются по домам те, кто гулял всю ночь. Как выглядит Екатеринбург в утренней дымке – в нашем архивном видеосюжете. Это красиво.

Екатеринбург просыпается

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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