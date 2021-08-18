Архивы «Нового Дня» о вербовке террористов

18 августа 2017 года «Новый День» публиковал историю семьи, уехавшей к террористам. Это была обычная российская семья – Анна и Иван не испытывали финансовых трудностей, не имели в целом никаких проблем. Но их завербовали в ИГИЛ (запрещена в РФ), они перебрались через Турцию в тренировочный лагерь радикальных исламистов. Там женщина родила и снова забеременела, и только смерть ребенка заставила семью задуматься о том, чем они занимаются.

Анне и Ивану удалось вернуться в Россию и даже избежать тюремного заключения. Подробности – в нашем материале.

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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