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Архивы «Нового Дня» о вербовке террористов

18 августа 2017 года «Новый День» публиковал историю семьи, уехавшей к террористам. Это была обычная российская семья – Анна и Иван не испытывали финансовых трудностей, не имели в целом никаких проблем. Но их завербовали в ИГИЛ (запрещена в РФ), они перебрались через Турцию в тренировочный лагерь радикальных исламистов. Там женщина родила и снова забеременела, и только смерть ребенка заставила семью задуматься о том, чем они занимаются.

Анне и Ивану удалось вернуться в Россию и даже избежать тюремного заключения. Подробности – в нашем материале.

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