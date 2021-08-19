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Четверг, 19 августа 2021, 19:01 мск

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Архивы «Нового Дня» о путче

Фото: музей Ельцин-центра

19 августа 1991 года произошло событие, изменившее историю страны. В тот день, проснувшись, большинство россиян узнали, что в стране произошел захват власти – члены Государственного комитета по чрезвычайному положению заблокировали президента СССР Михаила Горбачева в Крыму и установили в Москве чрезвычайное положение. Основной целью ГКЧП было не допустить подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который по сути упразднил бы СССР. Несмотря на то, что телевидение было захвачено и по всем каналам шел балет «Лебединое озеро», россияне узнали о происходящем по радио и от знакомых и уже 19 августа на площадях в больших городах начали собираться толпы противников путча.

В день 30-летия путча публикуем воспоминания участников тех событий.

Яркие кадры из эпицентра путча

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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