Архивы «Нового Дня» о первом губернаторе: от А до Я

20 августа 1995 года в Свердловской области впервые выбирали губернатора. Выборы проходили в два этапа, конечно, выбрали Эдуарда Росселя. До своего избрания Россель успел побывать главой администрации области, впасть в немилость президента за попытку создания Уральской Республики и возглавить областную думу. После – руководил регионом непрерывно в течение 14 лет, а потом осел в кресле сенатора. Но до сих пор многие вспоминают время его губернаторства с особой ностальгией.

«Новый День» составил азбуку Росселя: от А до Я. Здесь его провалы, достижения, работа, личная жизнь, проекты и все-все, напоминаем.

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