Архивы «Нового Дня» о странностях бывшего начальника ГИБДД

27 августа 2013 года началась проверка в отношении главного гаишника области Юрия Демина. Поводом стал инцидент со скорой. Если кратко: глава ГИБДД пришел домой и увидел во дворе скорую, которая стояла на тротуаре. Водитель ждал медиков с пациентом. Но гаишник не посчитал это аргументом и выписал штраф. Конечно, разразился скандал. Полиция поддержала коллегу, указывая, что скорая на тротуаре – опасность для пешеходов. Но многие горожане указывали на недопустимость действий Демина.

…А итогом проверки, к слову, стало примерно ничего. Юрий Демин продолжил работать дальше.

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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