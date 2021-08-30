Архивы «Нового Дня» о вооруженном мятеже

30 августа 2011 года в Екатеринбурге арестовали всех сторонников полковника ГРУ Владимира Квачкова. Переворот планировали на 2 августа, но мятежников раскрыли. Самого полковника к тому времени уже давно задержали. А среди его сторонников оказались бывший сотрудник УрФУ, коммерсант, полицейский, заслуженный изобретатель России и шизофреник, которому ФСБ официально отвела роль лидера группировки.

Кто планировал вооруженный мятеж и чего они хотели – в нашем архивном материале.

Кстати, сам Квачков приезжал на Урал летом 2020 года, публично поддержать отца Сергия.

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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