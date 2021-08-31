Архивы «Нового Дня». Научные перлы от чиновников

31 августа 2004 года «Новый День» готовился к 1 сентября и припоминал познания чиновников в науках. Один считал синусы в градусах и возводил в квадрат, другой получал 101% от числа, у третьего Великая Отечественная война выигрывалась с помощью автомата Калашникова…

Журналисты собрали забавную подборку высказываний политиков тех лет. Пожелание сесть на розетку, сравнение выборов с сексом с неграми, оценка перспектив выращивания травы и другие нелепости – в нашей архивной подборке.

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

Конкурс на лингвистику – 275 человек на место. Уральские вузы подвели итоги приемной кампании – 2021. / Вице-губернатор Креков объяснил причину высокой заболеваемости Covid-19 в Свердловской области. / В Екатеринбурге пройдет согласованный митинг против закона об иноагентах. Читать дальше

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