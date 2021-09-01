Архивы «Нового Дня» о школьных кличках уральских VIP

1 сентября 2002 года школьники сели за парты – как всегда и бывает. Зубрежка, учительские нотации и все другие методы карательной педагогики стартовали. Огромное количество людей выносит из школы едкое прозвище, которое приклеивается на всю жизнь и определяет будущее. А «Новый Регион» провел опрос среди известных на Среднем Урале людей, узнав, как именно их дразнили в школе, и преследовало ли их это прозвище впоследствии.

Кто такая Железная Галя, кого звали Профессором, как появился Варений Витаминович и чье прозвище потерялось из-за слишком почтенного возраста, напоминаем в этой публикации. Там же – курьезы из школьной жизни известных чиновников.

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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