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Архивы «Нового Дня» о жизни украинских беженцев

2 сентября 2014 года украинцы, бежавшие на Урал, рассказали, от чего они убегали. На тот момент в Свердловской области находилось уже более 2,5 тысячи вынужденных переселенцев с юго-востока Украины, продолжали прибывать новые. «Я видела мальчика лет двух с небольшим, в окно его дома на Украине влетел осколок снаряда. Так теперь, когда он увидел в окно пролетающий вертолет, он схватил на руки свою кошку и побежал искать подвал, чтобы спрятаться», – звучит жутко.

Людям помогали с размещением, пытались найти какую-то работу, упрощали получение документов. По крайней мере, первое время...

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